العالم يندّد بمجزرة كابول

المصدر: أ ف ب

ندّدت دول ومنظمات دولية عديدة حول العالم بالهجوم الانتحاري، الذي وقع أمس الخميس عند إحدى بوابات مطار كابول وأسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان وتبنّاه تنظيم "داعش" الإرهابي.

الولايات المتّحدة: أعلن الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية المسؤولة عن أفغانستان، أنّ بوابة آبي المؤدية إلى مطار كابول شهدت الخميس تفجيرين انتحاريّين نفّذهما "جهاديان ينتميان إلى تنظيم "داعش (...) تلاهما مسلّحون إرهابيون من تنظيم داعش أطلقوا النار على المدنيين والجنود''.

وقال الجنرال ماكنزي "نعمل بجهد كبير لنحدّد من هو المسؤول ومن هم الأشخاص المرتبطون بهذا الهجوم الجبان ونحن مستعدّون للتحرّك ضدّهم"، مضيفاً أنّ القوات الأمريكية "جاهزة ومستعدّة لمواجهة" أي هجمات أخرى قد يشنّها التنظيم الإرهابي.

وندّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ "مأساة ما كان ينبغي أن تحدث".

ومساء أمس الخميس قال الرئيس جو بايدن في خطاب من البيت الأبيض إنّه حتى الساعة ليس هناك أيّ دليل على حصول "تواطؤ" بين طالبان وتنظيم "داعش" في الهجوم، متعهداً ملاحقة مرتكبيه. وقال "لأولئك الذين نفّذوا هذا الهجوم وكذلك لأي شخص يتمنّى الضرر لأمريكا، اعلموا هذا: لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

طالبان: ندّدت حركة طالبان "بشدّة" بالهجوم، مؤكّدة أنّه وقع في منطقة تخضع لسيطرة الجيش الأمريكي. وقال المتحدّث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد إنّ "التفجير وقع في منطقة تتولّى مسؤولية الأمن فيها القوات الأمريكية".

الأمم المتّحدة : ندّد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بالهجوم ودعا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي الى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان.

حلف شمال الأطلسي: أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن "إدانته الشديدة لهذا الهجوم الإرهابي المروّع"، مشدّداً على أنّ الأولوية تظلّ "لإجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص إلى بيئة آمنة في أسرع وقت ممكن".

الاتّحاد الأوروبي: دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مواصلة عمليات الإجلاء من مطار كابول، في حين دانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "الهجمات الجبانة واللاإنسانية في مطار كابول".

كندا: قال رئيس الوزراء جاستن ترودو في تغريدة على تويتر "ندين بشدّة الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في كابول. نحن نقف بكلّ جوارحنا مع الشعب الأفغاني وذوي الضحايا، بمن فيهم حلفاؤنا، وسنواصل العمل مع شركائنا لدعم الأفغان واستضافة اللاجئين".

روسيا: كتب كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) على صفحته في موقع فيسبوك "يجب على العالم بأسره الضغط على السلطات الأفغانية الجديدة، سواء اعترفنا بها أم لا (...)، لحضّها على إقامة حوار بين الأفغان، حوار شامل، باستخدام المصطلحات الغربية، وليس حواراً حصرياً. المنتصرون فازوا في الحرب لكن لا يزال يتعيّن عليهم الفوز بالسلام".

ألمانيا: ندّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بهجوم "دنيء بالكامل"، معتبرة أنّ ما يجري في أفغانستان "وضع شديد التوتّر للغاية لإخراج الناس من البلد".

بريطانيا: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنّ عمليات الإجلاء ستستمرّ على الرّغم من الهجوم. وقال "من الواضح أنّ ما يظهره هذا الهجوم هو أهمية مواصلة هذا العمل بأكبر قدر ممكن من السرعة والفعالية في الساعات المتبقية أمامنا، وهذا ما سنقوم به".

بدوره قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنّ "بريطانيا والولايات المتّحدة لا تزالان مصمّمتين على تنفيذ مهمّتهما بإخراج أكبر عدد ممكن من الناس... أعمال الإرهابيين لن توقفنا بتاتاً".

إيطاليا: قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تعليقاً على هجوم كابول "أدين هذا الهجوم الحقير والمروّع ضدّ أشخاص عزّل يبحثون عن الحرية".

إسبانيا: أدان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الهجوم، مشدّداً على أنّ بلاده تعمل "على إجلاء أكبر عدد ممكن من الأشخاص" من أفغانستان.

فرنسا - أدان الرئيس إيمانويل ماكرون "بأشدّ العبارات الهجمات الإرهابية"، في حين أعلنت هيئة الأركان العامة أنّ باريس تواصل عملياتها لإجلاء الأفغان المعرّضين لخطر أن تنتقم منهم حركة طالبان.

هولندا: شجب رئيس الوزراء مارك روتي هجوم كابول واصفاً ما جرى بأنّه "مأساة مروّعة".

النرويج: أدانت وزيرة الخارجية النروجية إيني إريكسن سوريد الهجوم استهداف "مدنيين أبرياء يحاولون مغادرة البلد" واصفة ما جرى بأنّه "عمل فظيع وحشي".

السويد: قدّمت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند تعازيها لذوي العسكريين الأميركيين الذين قتلوا في الهجوم.

بولندا: قال الرئيس البولندي أندريه دودا "أدين بأشدّ العبارات الهجمات الشنيعة على مطار كابول (...) صلواتي لأسر ضحايا هذا العمل الجبان. بولندا تقف إلى جانب أصدقائنا الأمريكيين والأفغان".

تركيا: دانت تركيا "هجوماً حاقداً".

إسرائيل: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أنّه "بالنيابة عن مواطني إسرائيل، أودّ أن أعبّر عن حزننا العميق لمقتل أمريكيين في كابول".

السعودية: أعربت السعودية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي".

مصر: أعربت مصر عن "بالغ إدانتها للتفجيريّن الإرهابييّن"، مجدّدة التأكيد على "تضامنها من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرّف بكافة أشكالها وصورها".

الأردن: قال وزير الخارجية االأردني أيمن الصفدي إنّه "يدين بأشدّ العبارات الهجومات الإرهابية في أفغانستان"، مؤكّداً أنّ "الإرهاب ما يزال خطراً يستدعي استمرار التعاون الدولي لمواجهته".

قطر: أعربت الدوحة عن "إدانتها واستنكارها الشديدين" للهجوم وجدّدت التأكيد على "رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

البحرين: قالت المنامة إنّها "تدين بشدّة" ما شهدته كابول من "عمل إرهابي آثم يتنافى مع كافة القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، معربة عن "تطلّعها لعودة الأمن والاستقرار والسلام إلى أفغانستان".

الإمارات: أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

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