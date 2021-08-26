وزير بريطاني: تهديد كبير بشن هجوم وشيك على مطار كابول

المصدر: رويترز

قال وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي اليوم الخميس إن هناك معلومات مخابرات "ذات مصداقية كبيرة" تفيد بأن مسلحين يخططون لشن هجوم وشيك على المحتشدين بمطار كابول في محاولة للفرار من أفغانستان.

ونصحت وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر أمس الأربعاء بتجنب الذهاب إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابول حيث ينتظر الآلاف رحلات لمغادرة البلاد قبل انقضاء الموعد المحدد لسحب القوات الأمريكية والدولية من أفغانستان في 31 أغسطس.

وأكد هيبي أن المعلومات عن احتمال شن هجوما انتحاريا أصبحت "أكثر مصداقية".

وأضاف هيبي "توجد حاليا تقارير ذات مصداقية كبيرة عن هجوم وشيك، ولهذا السبب تم تغيير نصيحة وزارة الخارجية الليلة الماضية، بأنه ينبغي على الناس عدم القدوم إلى مطار كابول وبأن عليهم الانتقال إلى مكان آمن وانتظار المزيد من التعليمات".

وتابع "اعتقد أن هناك رغبة للمغادرة بين كثيرين ممن ينتظرون دورهم، لكن المعلومات بشأن هذا التهديد ذات مصداقية كبيرة فعلا. هناك خطر حقيقي ووشيك".

وقال إن البلدان الغربية تعتمد على طالبان في تأمين محيط المطار، مضيفا أنه على الرغم من التحذيرات فإن عددا كبيرا من الناس لا يزال ينتظر هناك.

ومضى يقول "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. وسنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك... هناك فرصة كبيرة لتغيير النصيحة مع ورود المزيد من التقارير... لكن لا يوجد ضمان لذلك".



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