إصابة شخصين في هجوم بمادة حمضية بمحطة مترو طوكيو

المصدر: د ب أ

أصيب شخصان في هجوم بمادة حمضية في محطة مترو في العاصمة اليابانية طوكيو.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن المشتبه به في تنفيذ الهجوم ما زال طليقا.

وأوضحت الوكالة أن رجلا وامرأة أصيبا بحروق بعد أن ألقى شخص مشتبه به ما يعتقد أنه حامض الكبريتيك في محطة مترو أنفاق بطوكيو وفر من مكان الحادث، حسبما ذكرت الشرطة.

ووقع الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة مع افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في نفس اليوم.

ونُقل المصابان إلى مستشفى وما زالا بوعيهما، بحسب الشرطة.

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