    العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    إصابة شخصين في هجوم بمادة حمضية بمحطة مترو طوكيو

    المصدر:
    • د ب أ
    التاريخ:

    أصيب شخصان في هجوم بمادة حمضية في محطة مترو في العاصمة اليابانية طوكيو.

    وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بأن المشتبه به في تنفيذ الهجوم ما زال طليقا.

    وأوضحت الوكالة أن رجلا وامرأة أصيبا بحروق بعد أن ألقى شخص مشتبه به ما يعتقد أنه حامض الكبريتيك في محطة مترو أنفاق بطوكيو وفر من مكان الحادث، حسبما ذكرت الشرطة.

    ووقع الحادث وسط إجراءات أمنية مشددة مع افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو في نفس اليوم.

    ونُقل المصابان إلى مستشفى وما زالا بوعيهما، بحسب الشرطة.

    كلمات دالة:
    • مادة حمضية ،
    • مترو،
    • طوكيو،
    • كيودو ،
    • حامض الكبريتيك،
    • اليابان
    طباعة Email
    ↑ أعلى