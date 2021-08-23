حريق غابات كاليفورنيا يمتد لـ 100 ألف فدان ويدمر مئات المباني

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأمريكية، أمس الأحد، أن حريق الغابات "كالدور فاير" المشتعل في شرق سكرامنتو بولاية كاليفورنيا قد امتد لمساحة 100 ألف فدان أمس الأحد، ولكن مسؤولي الإطفاء قالوا إنه من المتوقع أن تضعف الرياح القوية التي أشعلت نيران الحريق سريع الحركة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الحريق المستعر، الذي اشتعل يوم 14 أغسطس، أحرق 98 ألفا و149 فدانا ولم يقم رجال الإطفاء بعد باحتواء النيران.

وزادت رقعة الحريق بأكثر من 15 ألف فدان حتى يوم السبت وخلال الليل، حيث واجه رجال الإطفاء هبوب رياح من 30 إلى 40 ميلا في الساعة.

ودمر الحريق 328 مبنى حتى أمس الأحد، وبسبب تهديد الحريق، سيتم إغلاق تسع غابات وطنية في المنطقة اعتبارا من اليوم الأحد حتى 6 سبتمبر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز