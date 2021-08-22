نقل الحقوقي الأمريكي جيسي جاكسون إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

المصدر: رويترز

نُقل زعيم الحقوق المدنية والسياسي الديمقراطي الأمريكي السابق جيسي جاكسون وزوجته إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد -19، وذلك حسبما قالت المؤسسة التي أسسها جاكسون في بيان أمس.

وقال البيان الصادر عن تحالف «رينبو بوش» إن جاكسون (79 عاماً) وزوجته جاكلين (77 عاماً) نُقلا إلى مستشفى نورث وسترن ميموريال في شيكاجو.

وتم تشخيص إصابة جاكسون بمرض باركنسون في عام 2017.

وقضى جاكسون عشرات السنين في الدفاع عن حقوق الأمريكيين السود والأقليات الأخرى التي يعود تاريخها إلى الاضطرابات التي شهدتها حركة الحقوق المدنية في الستينيات، والتي قادها مارتن لوثر كينج.

ورشَّح جاكسون نفسه في انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عامي 1984 و1988، واجتذب ناخبين سوداً وليبراليين بيضاً كثيرين في شن حملات قوية بشكل غير متوقع، لكنه فشل في أن يصبح أول مرشح من السود من حزب كبير للبيت الأبيض.

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