تعرُّض الخارجية الأمريكية لهجوم إلكتروني

المصدر: رويترز

ذكر مراسل بشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية، على «تويتر»، أمس، أن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت أخيراً لهجوم إلكتروني، وأن إدارة الدفاع الإلكتروني نشرت إخطارات بخرق خطير محتمل.

ولم يتضح بعد تاريخ حدوث الاختراق، لكن يُعتقد أنه وقع قبل أسبوعين.

ونقلت شبكة «فوكس» عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن «الوزارة تأخذ بجدية مسؤولية حماية معلوماتها، وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان حمايتها. لأسباب أمنية، لسنا حالياً في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث إلكترونية مزعومة».

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