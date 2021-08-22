شمال شرقي أمريكا يستعد للإعصار «هنري»

المصدر: د ب أ

تستعد مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة لإعصار نادر، بعد أن صنفت خدمات الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم، رسمياً تجمع العواصف الذي أطلقت عليه اسم «هنري» إعصاراً.

وتستعد أجزاء من كونيتيكت وماساتشوستس ونيويورك ورود أيلاند الآن للعاصفة التي من المتوقع أن تضرب المنطقة غداً.

وإلى جانب الأمطار الغزيرة والرياح، حذر المركز الوطني للأعاصير من احتمال حدوث فيضانات وارتفاع في منسوب مياه الأنهار، بشكل يمكن أن يشكل خطراً على الحياة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن نحو 30 مليون شخص يعيشون في الطريق المحتمل للعاصفة.

وعلى الرغم من أن الأعاصير شائعة في هذا الوقت من السنة في الولايات المتحدة، فإنها عادة ما تضرب الجنوب.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز»، سيكون هذا أول إعصار يضرب هذا الجزء من نيو إنغلاند منذ 30 عاماً.

وأصدر حاكم نيويورك، أندرو كومو، سلسلة من التنبيهات لسكان ولايته، وحثهم على تهيئة أنفسهم لهذا الوضع.

وكتب، في تغريدة على «تويتر»، وهو يصدر حالة الطوارئ: «سكان نيويورك، خذوا هذا الأمر على محمل الجد، وسيتم إغلاق خطوط القطار المتعددة كإجراء وقائي، وتم حث الأشخاص في الجزر الواقعة في المناطق المجاورة على التحرك إلى الداخل».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: «إنه أمر خطير كما لو كان نوبة قلبية، أولويتنا الآن هي حماية الأرواح والسلامة».

وقال إن الولاية تستدعي الحرس الوطني وتضع معدات ثقيلة استعداداً للعاصفة، لكنه حث السكان أيضاً على تدبير احتياجاتهم حتى يكونوا جاهزين في حالة انقطاع التيار الكهربائي، أو أن يصبح من المستحيل الخروج والتسوق.

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