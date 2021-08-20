تعديل وزاري محدود في فنزويلا

المصدر: د ب أ

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فيليكس بلاسينسيا وزيراً للخارجية ليحل محل خورخي آريازا، الذي تم تعيينه وزيرا للصناعة والإنتاج الوطني، وفقا لمنشورات عبر موقع تويتر.

وعيّن مادورو وزراء في أربعة مناصب أخرى: الأدميرال ريميجيو سيبايوس، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات، لرئاسة وزارة الشؤون الداخلية، ليحل محل كارمن ميلينديز، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.

وأصبحت يليتسي سانتايلا وزيرة التعليم الجديدة.

وتولى الأدميرال وليام سيرانتس بينتو وزارة التعدين.

وذكر مادورو أن التغييرات كانت بسبب اختيار بعض الوزراء كمرشحين للانتخابات الإقليمية والمحلية المقبلة في 21 نوفمبر.

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