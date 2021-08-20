مقتل 15 جندياً في كمين إرهابي وسط مالي

المصدر: أ ف ب

قتل 15 جنديا ماليا وجرح 34 نحو 10 منهم في وضع حرج بعد تعرض قافلتهم لكمين يشتبه بأن إرهابيين نصبوه أمس الخميس، وفق ما أعلن الجيش المالي.

وقال الجيش في بيان إن "سيارة مفخخة انفجرت تبعها إطلاق نار كثيف" في هجوم وقع في وقت متأخر من الصباح، واصفا حصيلة القتلى بأنها "مؤقتة".

وحمل مسؤول عسكري الإرهابيين مسؤولية الهجوم الدامي.

ووقع الهجوم بالقرب من دوينتزا في منطقة موبتي التي يهيمن عليها الإرهابيون، على بعد 600 كيلومتر من العاصمة باماكو.

والمنطقة هي بؤرة تمرد إرهابي بدأ في شمال مالي العام 2012 قبل أن يمتد الى شمال بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، ما أدى أيضا الى تأجيج التوترات العرقية في المنطقة.

ولقي آلاف الجنود والمدنيين حتفهم في هذا النزاع حتى الآن، في حين اضطر مئات الآلاف الى النزوح عن قراهم.

سيطر المتطرفون المرتبطون بالقاعدة على شمال صحراء مالي أوائل العام 2012، قبل أن يتم طردهم عقب عملية عسكرية بقيادة فرنسا بدأت في يناير 2013.

لكن مناطق شاسعة لا تزال في رهينة انعدام القانون، على الرغم من اتفاق سلام وقع العام 2015 مع بعض الجماعات المسلحة التي سعت الى القضاء على التهديد الجهادي.



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