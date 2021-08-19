إعصار جريس يضرب جزيرة مكسيكية ويتسبب في انقطاع الكهرباء

المصدر: د ب أ

تسبب إعصار جريس في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية، حيث تضرر أكثر من 180 ألف خط اتصال، وفقاً للشركة الحكومية المقدمة للخدمة «سي في إي» اليوم.

ووصل الإعصار من الفئة الأولى، الأدنى في مقياس الأعاصير المكومة من خمس درجات، إلى مدينة تولوم الشاطئية في الصباح، مصحوباً برياح بلغت سرعتها 130 كيلومتراً في الساعة، ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات حتى الآن.

ووفقاً لمركز الأعاصير الأمريكي، مر إعصار جريس فوق شبه الجزيرة في اتجاه غربي ضعيف قليلاً.

وقال كارلوس جواكين، حاكم ولاية كوينتانا رو، إن الإعصار اقتلع الأشجار وخطوط الكهرباء، كما تسبب في توقف الدوائر الكهربائية القصيرة وإشارات المرور عن العمل.

وتم نقل سكان المدن الساحلية المتضررة إلى بر الأمان في الليلة السابقة، وتمت مطالبة السكان بالبقاء في منازلهم.

وتم إغلاق المتاجر والمكاتب والموانئ مؤقتاً في الوقت الذي يستعد فيه السكان لمواجهة العاصفة، وتم نشر أكثر من 400 جندي.

وفي تولوم، وهي مقصد شهير لقضاء العطلات، تم إخلاء الفنادق أيضاً، وفقاً لجواكين، وتم إيواء الضيوف في ملاجئ الطوارئ.

ووفقاً لوزارة السياحة بالولاية، كان نحو 120 ألف سائح يقيمون في مقاصد قضاء العطلات المتضررة مثل كانكون وتولوم وبلايا ديل كارمن وجزيرة كوزوميل قبل وقت قصير من وصول الإعصار.

ومن المتوقع أن يضعف جريس قليلاً في البداية، لكنه يكتسب قوة بعد ذلك عندما يصل مركزه إلى خليج المكسيك.

ومن المرجَّح بعد ذلك أن تصل العاصفة إلى اليابسة مرة أخرى كإعصار على الساحل الشرقي للمكسيك في وقت متأخر من يوم الجمعة أو في وقت مبكر من يوم السبت.

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