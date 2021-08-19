الشرطة الأمريكية تحقق في تهديد بوجود قنبلة قرب مكتبة الكونغرس

المصدر: رويترز

أكدت شرطة الكونغرس الأمريكي إنها تجري تحقيقات بخصوص تهديد بوجود قنبلة قرب مكتبة الكونغرس اليوم "الخميس"، وأوردت وكالة أسوشيتد برس أن الشرطة تفحص شاحنة يشتبه في أنها تحمل متفجرات بالمنطقة القريبة من الكونغرس ومباني مكاتبه.

وكتبت شرطة الكونغرس على "تويتر" "يجري تحقيق في تهديد بوجود قنبلة".

وطلبت الشرطة من جميع العاملين في مكاتب المبنى القديم لمجلس النواب المغادرة والانتقال إلى مبنى لونجوورث المجاور بينما أبقوا على من هم في مبنى ماديسون في مكاتبهم. وتم أيضا إخلاء مبنى جيفرسون وهو جزء من مكتبة الكونغرس. ومجلسا النواب والشيوخ ليسا في دورة انعقاد حاليا.

وكتبت شرطة الكونغرس على "تويتر" أنها "تتحرك للتعامل مع سيارة مريبة بالقرب من مكتبة الكونجرس.. رجاء الابتعاد عن المنطقة".

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