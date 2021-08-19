إصابة دبلوماسيين أمريكيين في ألمانيا بـ "متلازمة هافانا"

المصدر: د ب أ

ذكرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن دبلوماسيين أمريكيين اثنين على الأقل في ألمانيا اشتكيا من أعراض تشير إلى ما يسمى بـ "متلازمة هافانا".

ونقلت وول ستريت جورنال عن دبلوماسيين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم قولهم إن الدبلوماسيين ظهرت عليهما أعراض تشمل الدوخة والصداع الشديد وآلام الأذن والإرهاق والأرق.

وتشير هذه الظاهرة إلى مرض غامض أبلغ عنه دبلوماسيون أمريكيون لأول مرة في العاصمة الكوبية هافانا العام 2016.

ولم يكن هناك في البداية تأكيد رسمي للحالات في ألمانيا. ولم ترد السفارة الأمريكية في برلين على طلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للتعليق.

وكان قد تم تخفيض عدد موظفي السفارة الأمريكية في هافانا إلى الحد الأدنى بعد أن اشتكى عشرات الدبلوماسيين وأقاربهم من صداع وفقدان السمع والدوخة والغثيان.

ووردت تقارير عن شكاوى مماثلة في وقت لاحق في أجزاء أخرى من العالم، غير إن السبب المحدد لتلك المشكلات الصحية لا يزال غير واضح.

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