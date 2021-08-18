طاقم طائرة تركية يطلب اللجوء في كندا

المصدر: د ب أ

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن طاقم ضيافة بالخطوط الجوية التركية أقدم على تقديم طلب لجوء إلى كندا.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن موقع "إيربورت هابر" الإخباري، أمس الثلاثاء، أن بعض أفراد طاقم طائرة الخطوط الجوية التركية التي كانت متجهة إلى كندا، تركوا بطاقات هوياتهم وجوازات سفرهم في الفندق وتقدموا بطلب للحصول على اللجوء في هذا البلد.

وأدلى ساتشكين كوتشاق، رئيس اتحاد موظفي الخطوط الجوية، بتصريحات حول الواقعة، حيث قال: "بصفتي من شركة الطيران الوطنية، لا أرحب برحيل الفريق بشكل مفاجئ. كان يجب عليهم الاستقالة والمغادرة"، بحسب "زمان".

وذكر كوتشاق أن اللجوء تم على أساس الظروف المعيشية.

وأشار إلى "ارتفاع هشاشة تركيا وعدم اليقين المسيطر على الشعب هناك"، مؤكدا أن هناك العديد من العوامل الاجتماعية وراء قرار طاقم الضيافة، "فقد يرون في ذلك وسيلة للخروج من مأزق".

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