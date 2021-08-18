عقد مؤتمر لمجموعة السبع بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل

المصدر: د ب أ

ذكرت الولايات المتحدة وبريطانيا أن قادة دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرا عبر الفيديو لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحدثا عبر الهاتف أمس الثلاثاء واتفقا على عقد الاجتماع الافتراضي الأسبوع المقبل "لمناقشة استراتيجية ونهج مشتركين".

وأصدر مكتب جونسون بيانه الخاص، الذي أكد فيه أن الزعيمين يتطلعان إلى عقد اجتماع لمجموعة السبع في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة برس أسوسيشن.

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