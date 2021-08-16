مقتل 5 أشخاص في مطار كابول

المصدر: رويترز

قال شهود لرويترز إن ما لا يقل عن خمسة أشخاص قُتلوا في مطار كابول أثناء محاولة المئات ركوب طائرات عنوة لمغادرة العاصمة الأفغانية.

وذكر شاهد أنه رأى خمس جثث تُنقل إلى سيارة. وقال شاهد آخر إنه لم يتضح ما إذا كان القتلى سقطوا بأعيرة نارية أم نتيجة تدافع.

وكان مسؤول أمريكي قد قال إن القوات الأمريكية المسؤولة عن المطار أطلقت النار في الهواء في وقت سابق لتفريق الحشد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين.

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