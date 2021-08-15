الداخلية الأفغانية: طالبان بدأت دخول كابول من جميع الجهات

المصدر: رويترز

قالت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الأحد إن حركة طالبان بدأت دخول العاصمة كابول من جميع الجهات.

وقال مسؤول أمريكي إن الأعضاء "الرئيسيين" في الفريق الأمريكي يباشرون عملهم من مطار كابول في حين ذكر مسؤول بحلف شمال الأطلسي أن عددا من موظفي الاتحاد الأوروبي انتقلوا إلى مكان أكثر أمنا في العاصمة.

وأشار قيادي بطالبان في الدوحة إلى أن الحركة أمرت مقاتليها بالإحجام عن العنف والسماح بالعبور الآمن لكل من يرغب في المغادرة وأنها تطلب من النساء التوجه إلى مناطق آمنة.

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