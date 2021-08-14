الشرطة تستجوب نجل رئيس الوزراء التشيكي بشأن مزاعم خطفه

المصدر: د ب أ

تستجوب الشرطة التشيكية نجل رئيس الوزراء أندريه بابيش بناء على مزاعم بتعرضه للاختطاف وأقتياده إلى روسيا وفيما بعد إلى القرم.

ورغم أن القضية ترجع إلى عدة سنوات ماضية، فإن الشرطة استدعت نجل رئيس الوزراء على أساس أنه حاليا موجود في التشيك.

وذكر موقع راديو براغ إنترناشونال اليوم السبت أن نجل رئيس الوزراء رحب بالاستدعاء.

وكان اندريه بابيش الأبن قال في 2018 أن والده أراد "إخفاءه" في وقت كان مطلوبا فيه للاستجواب بشأن قضية فساد تشمل رئيس الوزراء. وقال الأخير آنذاك أن نجله مريض نفسيا.

وأتخذ الابن في الأسابيع الأخيرة علانية موقفا معارضا لوالده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



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