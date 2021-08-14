قتيلة ومفقودان باليابان مع هطول أمطار غزيرة

المصدر: رويترز

لقيت امرأة مصرعها وفُقد اثنان بغرب اليابان اليوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة أحدثت انهيارا أرضيا ابتلع منزلين على الأقل، وفاضت الأنهار.

ووسّعت اليابان نطاق أعلى تحذير من الخطر، وهو المستوى الخامس، ليغطي أكثر من 1.5 مليون شخص حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه)، بينما حذرت هيئة الأرصاد من هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

وفاضت الأنهار في عدد من المدن، وحدثت انهيارات أرضية في مناطق عديدة من ناجاسكي وابتلعت منزلين على الأقل مما أدى لمقتل فوميو موري (59 عاما) وفقد زوجها وابنتها.

وتوقفت خدمة شينكانسن للقطارات فائقة السرعة في معظم نقاط الخط الرابط بين طوكيو وجزيرة كيوشو.

وانتقلت الأمطار الغزيرة إلى الجزء الأوسط من جزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان. وحذرت هيئة الأرصاد من أن الوضع سيظل صعبا على الأرجح لنحو أسبوع.



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