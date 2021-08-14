اعتقال نائبة برازيلية سابقة بتهمة التحريض على قتل زوجها

المصدر: د ب أ

اعتقلت الشرطة البرازيلية نائبة سابقة وكاهنة انجيلية للاشتباه في أنها أمرت بقتل زوجها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها شبكة "تي في جلوبال" يوم الجمعة النائبة السابقة فلورديليس دوس سانتوس وهي تقول "أحبك، الثقة في الرب" بينما اقتادتها شرطة ريو دي جانيرو وهي تحمل الكتاب المقدس من منزلها بمدينة نيتيروي.

وكان ممثلو الادعاء في ريو قد تقدموا باتهامات ضد فلورديليس في أغسطس من العام الماضي وطالبوا باعتقالها يوم الجمعة بعد أن فقدت حصانتها البرلمانية.

وتم اتهامها بتحريض رعايا الكنيسة حيث تعمل كاهنة على قتل زوجها أندرسون دو كارمو الذي تعرض لإطلاق النار 30 مرة أمام منزلهما في عام 2019 .

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