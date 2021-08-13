وفاة شخص مع هطول المزيد من الأمطار على اليابان

المصدر: د ب أ

توفي شخص واحد على الأقل في اليابان مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على جزيرة كيوشو الرئيسية اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الضحية توفي في انهيار أرضي في مدينة أونزين بمحافظة ناجازاكي، فيما لا يزال شخصان آخران في عداد المفقودين.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من خطر حدوث انهيارات أرضية وسط هطول الأمطار بكميات قياسية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن السلطات حثت أفراد حوالي 1.5 مليون أسرة في تسع محافظات على التوجه لمكان آمن. وأظهرت لقطات تلفزيونية شوارع غارقة وأنهارا تفيض بالمياه.

كما رفعت السلطات اليوم الجمعة من مستوى التحذير في مدينة هيروشيما المتضررة بشدة والمنطقة المحيطة بها. واستقبلت الأنهار كميات كبيرة من المياه وتهدد بأن تفيض أعلى من مستوى ضفافها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تمتد الأمطار إلى شمال شرقي البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى خطر حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

يشار إلى أنه خلال السنوات العشر الماضية كان هناك ما يقرب من 1500 انهيار أرضي سنويًا في اليابان، وهو ما يقرب من ضعف العدد الذي كانت عليه في العقد السابق، وفقًا للبيانات الرسمية.

ويقول الخبراء إن ذلك يرجع إلى زيادة هطول الأمطار بسبب تغير المناخ.

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