القبض على باحث روسي بتهمة الخيانة

المصدر: د ب أ

ذكرت تقارير إعلامية أنه تم القبض على مطور أنظمة أسرع من الصوت بتهم الخيانة في روسيا.

وترددت تقارير مفادها أن المشتبه به يشغل منصب المدير العام لمنشأة البحوث والإنتاج لأنظمة تفوق سرعتها سرعة الصوت، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، نقلاً عن مصادر تحقيق لم تحدد هويتها.

ووفقاً للتقرير، تم اقتياده للاحتجاز لدى الشرطة في موسكو، وسيظل الآن رهن الحبس الاحتياطي شهرين.

ولم يتضح بعد على وجه الدقة طبيعة العمل الذي يواجه المشتبه به تهمة القيام به.

ووفقاً لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، التي استشهدت بمصادر لم تحدد هويتها، يقال إن الرجل نقل معلومات سرية تتعلق ببحثه العلمي إلى أجانب.

ويتردد أنه مشارك في تطوير طائرة أسرع من الصوت، يطلق عليها «أجاكس» التي قيل إن الولايات المتحدة والصين أبدتا اهتماماً بها.

ويرى الجيش الروسي أن أنظمة الدفع الأسرع من الصوت مهمة من الناحية الاستراتيجية. ومن الصعب رصد موقع الطائرة فائقة السرعة على شبكة الرادارات.

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