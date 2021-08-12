"تي-90 إم".. دبابة روسية تطير

المصدر: البيان

تسلّمت أخيرا القوات المسلحة الروسية دبابات جديدة من طراز "تي-90 إم" من هيئة الصناعة الدفاعية الروسية.

وقال جهاز الإعلام التابع لمصنع الدبابات "أورال فاغون زافود" إن دبابة "تي-90 إم" هي الأكثر تطورا بين الدبابات المنتمية إلى عائلة الدبابات "تي-90"، والأكثر ملاءمة للقتال في عصرنا الحديث، وهي مزودة بالمعدات الجديدة التي توفر المزيد من الحماية وأسباب الراحة لطاقم الدبابة، وتمكّن قائد الدبابة من رصد ما حول الدبابة والبحث عن الأهداف المزمع تدميرها أيا كانت وضعية برج الدبابة الذي يوجد فيه قائد الدبابة.

وتستطيع دبابة "تي-90 إم" أن تسير بسرعة عالية بفضل المحرك الجديد الذي تعادل قوته 1130 قوة حصانية.

وتعتبر دبابة "تي-90 إم" نسخة مطورة من دبابة "تي-90" التي رأت النور في نهاية القرن العشرين، وما لبثت أن استرعت قدراتها الانتباه، وبالأخص قدرة الطيران التي جلبت للدبابة تسمية جديدة "الدبابة الطائرة".

وتستطيع دبابة "تي-90" أن تحلق في الجو لمسافة عدة أمتار، منطلقة من المرتفع الذي تصله مستخدمة السرعة القصوى، وتواصل سيرها بنفس السرعة بعد الهبوط.

وتستطيع الدبابة البالغ وزنها 46 طنا أن تطلق النار على هدف محدد أثناء التحليق في الجو ولا بد أن تصيب الهدف، وفق "سبوتنيك".

تجدر الإشارة إلى أن دبابة "تي-90 إم" لا تشبه سابقتها "تي-90". ويدل مظهرها الخارجي على أنها دبابة جديدة تماما يعلوها البرج الجديد الذي يحتوي على المدفع عيار 125 ملم القادر على استخدام الذخائر القوية الجديدة والصواريخ الموجهة التي تستطيع القضاء على آليات مدرعة ومروحيات تبعد عن الدبابة بـ5 كيلومترات.

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