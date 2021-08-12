نيوزيلندا تبحث إعادة فتح الحدود مطلع 2022

المصدر: د ب أ

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن اليوم الخميس أن بلادها ستبحث إعادة فتح حدودها بدءا من أوائل العام 2022.

وأُغلقت الحدود أمام الجميع باستثناء السكان والمواطنين منذ مارس 2020. وفتحت أبوابها أمام أستراليا في أبريل، ولكن البلد المجاور كان يكافح من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، وأغلقت الحدود مرة أخرى في أواخر يوليو.

وقالت أردرن: "لقد قلت من قبل إن الحدود عملت كدرع جماعي لنيوزيلندا لحمايتنا من الفيروس".

وأضافت أنه بمجرد زيادة التطعيم، يمكن أن تبدأ إعادة فتح الحدود على مراحل.

وسجلت نيوزيلندا، البالغ تعداد سكانها خمسة ملايين نسمة، ما إجماليه 2548 إصابة بفيروس كورونا و26 وفاة بشكل إجمالي.

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