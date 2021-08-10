استقالة حاكم نيويورك بسبب تحرشه بـ 11 امرأة

المصدر: رويترز

استقال أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، من منصبه اليوم "الثلاثاء" في أعقاب تحقيق خلص إلى أنه تحرش جنسيا بإحدى عشرة امرأة مما زاد الضغوط القانونية والمطالبات برحيله من جانب الرئيس جو بايدن وآخرين في سقوط مذهل لرجل كان يُنظر له ذات يوم على أنه منافس رئاسي محتمل.

وأعلن كومو، وهو ديمقراطي يعمل حاكماً لرابع أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان منذ عام 2011، استقالته بعد أن أصدرت المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس في الثالث من أغسطس نتائج تحقيق مستقل استمر خمسة أشهر وخلص إلى أن كومو تحرش جنسياً بالعديد من النساء وتورط في سلوك ينتهك قوانين الولايات المتحدة وولاية نيويورك.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز