تنقذ أطفالها الـ 5 من الحريق الأول وتفقدهم في الثاني

المصدر: البيان

أسفر حريق في منزل بولاية ميسوري الأمريكية عن مقتل خمسة أطفال بعد أن حاولت والدتهم إنقاذهم من دون جدوى، بعد خمسة أشهر من تدمير منزلهم السابق في حريق آخر.

اندلع الحريق في حوالي الساعة الثالثة صباحًا، يوم الجمعة، في سانت لويس بولاية ميسوري في شقة "سابرينا دونيغان" المكونة من غرفة نوم واحدة.

وتوفي جميع أطفالها الخمسة، الذين تتراوح أعمارهم بين العامين والتسعة أعوام، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

كانت دونيغان، 34 عامًا، قد غادرت المنزل لإحضار بعض الحاجيات وعادت إلى المنزل لترى الحريق قد اندلع، حاولت إنقاذ أطفالها لكنها لم تنجح.

تم التعرف على الضحايا وهم ديونتاي دونيجان البالغ من العمر تسع سنوات، والتوأم البالغ من العمر سبع سنوات هيفين ونيفاه دونيجان، وجباري جونسون البالغ من العمر أربعة أعوام، ولويال دونيجان البالغ من العمر عامين.

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