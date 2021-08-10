قادة بعض الدول ربما يحضرون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن عددا من قادة ورؤساء حكومات بعض الدول سيحضرون بشخوصهم الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يقام عادة في النصف الثاني من سبتمبر، رغم المخاوف المستمرة من تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

ورفض المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك تحديد ما إذا كانت هناك قائمة بقادة الدول الذين سيأتون إلى نيويورك.

وقال دوجاريك: "أعتقد أن ما يجب أن نضعه فى اعتبارنا هو أن الوضع غير مستقر للغاية مع سلالة دلتا المتحورة وما هي الخطط وما قد يعلنه الأشخاص الآن قد يتغير قبل 21 سبتمبر".

ووفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيُسمح لمتحدث وثلاثة مندوبين آخرين من الدولة بحضور اجتماعات الجمعية العامة خلال الأسبوع رفيع المستوى.

ولم تعلن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها روسيا، بعد عمن سيمثلها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز