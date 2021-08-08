«اقتربت نهايتنا».. مسؤول يصف مأساة حرائق اليونان

المصدر: د ب أ

استيقظ المواطنون في اليونان، اليوم، على يوم آخر يشبه الجحيم على الأرض في بعض المناطق، في ظل استمرار حرائق الغابات في أنحاء البلاد.

وقال جيانيس كوتزياس، عمدة مدينة استيايا، لشبكة «سكاي اليونانية»: «نحن بمفردنا. نهايتنا اقتربت».

ونجح رجال الإطفاء بشكل جزئي في احتواء حرائق الغابات الهائلة، التي تهدد الضواحي الشمالية من العاصمة اليونانية، أثينا، لكن في جزيرة وابية ما زال الوضع رهيباً، فيما ناشد مسؤولون هناك تقديم المساعدة.

وعن حرائق أثينا، قال نيكوس بيباس، نائب حاكم منطقة «أتيكا»، لقناة «سكاي نيوز»: «للمرة الأولى، يمكن القول إن الوضع أفضل إلى حد ما، هناك جبهتان من الحرائق فقط، وحتى أول من أمس الجمعة كانت هناك أربع جبهات من الحرائق».

غير أن قوات الإنقاذ ما زالت تواجه ضغطاً كبيراً بسبب الحرائق الهائلة التي خرجت عن نطاق السيطرة في شبه جزيرة بيلوبونيز التي تقع في الطرف الجنوبي من البر الرئيس وجزيرة وابية، ثاني أكبر جزيرة يونانية بعد كريت.

كان فانيس سبانوس، حاكم منطقة وسط اليونان، المسؤول عن الجزيرة، قد أرسل في وقت سابق صباح اليوم نداء استغاثة طلباً للمساعدة.

وكتب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحرائق مستمرة بلا هوادة، وهي تحرق غابات وتدمر منازل، وتهدد حياة البشر. نريد عدداً كبيراً من طائرات إطفاء الحرائق التي نطالب بها منذ اليوم الأول».

وطُلب من السكان إخلاء منازلهم في العديد من المناطق بجزيرة وابية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم نقل سكان أيضاً بواسطة عبَّارات، نظراً إلى أنه في بعض المناطق كانت الطرق البرية معزولة.

ومن جهة أخرى، ذكر سكان في أثينا أن نوعية الهواء بالمدينة «تكاد لا تطاق»، بسبب الدخان الناجم عن حرائق غابات التي وصلت إلى ضواحي المدينة.

وسقط رماد على المدينة التي فاحت منها رائحة دخان قوية.

وأصدرت السلطات تعليمات للسكان: «أغلقوا جميع النوافذ، ولا تخرجوا من منازلكم».

واشتعلت النيران شمالي المدينة طوال الليل.

وما زالت الحرائق تشتعل في مختلف أنحاء اليونان منذ أيام التي تأججت بسبب ارتفاع كبير غير موسمي في درجات الحرارة والرياح القوية.

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