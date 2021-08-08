وزير العدل الأمريكي السابق: ترامب ضغط علينا لإلغاء هزيمته

المصدر: رويترز

أكد عضو ديمقراطي كبير في مجلس الشيوخ، اليوم، أن جيفري روزن، الذي تولى في السابق منصب القائم بعمل وزير العدل، شهد أمام إحدى لجان المجلس بأن الرئيس السابق دونالد ترامب مارس ضغوطاً مكثفة على الوزارة لإلغاء هزيمته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة من فترة رئاسته.

وقال ديك دوربن، رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ لشبكة «سي.إن.إن»، إن روزن أدلى بشهادة «لا تقدر بثمن» خلال جلسة مغلقة على مدى سبع ساعات أمس، تحدث خلالها عن سعي ترامب لإلغاء نتيجة الانتخابات.

ووفقاً لدوربن، شهد روزن بأن ترامب ضغط عليه مباشرة، ليؤكد كذباً أن استمرار التحقيقات في تزوير الانتخابات يلقي بظلال من الشك على فوز الرئيس جو بايدن.

وعن ضغوط ترامب على روزن، قال دوربن: «كان ذلك حقيقياً. حقيقي جداً. وكان محدداً للغاية... الرئيس السابق لا يتمتع بالحصافة عندما يريد شيئاً».

وأشاد دوربن، وهو ديمقراطي من إلينوي، بروزن المحافظ لتعاونه الطوعي مع تحقيق اللجنة المستمر في تصرفات ترامب بعد الانتخابات.

وجاءت شهادة روزن بعد أسبوع من إصدار لجنة بمجلس النواب وثائق لوزارة العدل تُظهر أن ترامب حث كبار المسؤولين العام الماضي على الادعاء زوراً بأن هزيمته الانتخابية تمثل «فساداً».

وقال دوربن، في مقابلة مع «سي.إن.إن»، إن اللجنة القضائية تريد أيضاً الحصول على شهادة من الوزير السابق بيل بار، الذي حل محله روزن خلال الأسابيع الأخيرة من رئاسة ترامب.

كان بار قد استقال من منصبه في ديسمبر، بعد وقت قصير من تأكيد الهيئة الانتخابية خسارة ترامب أمام بايدن.

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