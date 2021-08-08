نقل رئيس المكسيك الأسبق وزوجته إلى المستشفى

المصدر: د ب أ

نُقل الرئيس المكسيكي الأسبق فيسينتي فوكس وزوجته إلى المستشفى بعد ثبوت إصابتهما بـ«كوفيد-19»، حسبما ذكرت صحيفة «إل فينانسييرو» المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الصحيفة قولها إن فوكس وزوجته في حالة مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أنه سبق أن تلقى الرئيس الأسبق وزوجته التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 2.96 مليون إصابة، وتم تسجيل إجمالي 244 ألفاً و248 حالة وفاة.

وسجلت المكسيك أول إصابة بالفيروس قبل عام و23 أسبوعاً.

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