قندوز تسقط في أيدي طالبان

المصدر: د ب أ

سيطر مسلحو حركة طالبان على مدينة قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، الواقع شمال أفغانستان، وهي العاصمة الإقليمية الرابعة التي تسقط في أيدي الحركة، في الأيام الثلاثة الماضية، طبقا لما أكده مسؤولون اليوم الأحد.

وقال عضو مجلس الإقليم، عمرو الدين والي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن المسلحين سيطروا على جميع المنشآت الحكومية الرئيسية بالمدينة، باستثناء فيلق الجيش والمطار، حيث لجأ إليهما مسؤولون محليون رفيعو المستوى .

وقالت فوزية يفتالي، وهي عضو آخر بمجلس الإقليم ، إن المدنيين حوصروا بين النيران وأن المدينة تحترق.

يذكر أن حركة طالبان استولت على مدينة قندوز مرتين في السابق، لكنها تمكنت فقط من إبقاء السيطرة عليها لفترة قصيرة. وكانت آخر مرة في عام 2016.

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