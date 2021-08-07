مقاتلات بريطانية تعترض مسار طائرتين روسيتين قرب المجال الجوي للمملكة المتحدة

المصدر: د ب أ

اعترضت مقاتلات مسلحة من سلاح الجو الملكي البريطاني مسار طائرتين عسكريتين روسيتين فوق بحر الشمال بالقرب من المجال الجوي البريطاني ، حسبما أفاد سلاح الجو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" إن مقاتلات رد الفعل السريع من طراز "تايفون" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني انطلقت من قاعدة "لوسيماوث" في شمال اسكتلندا وانضمت إليها طائرة "فوياجر" تابعة أيضا لسلاح الجو الملكي البريطاني لتوفير عملية التزويد بالوقود جواً.

واعترضت الطائرات مسار طائرتين حربيتين من طراز "تي يو-142 بير إف" للاستطلاع البحري ومضادة للغواصات، وصفتهما القوات الجوية الملكية بأنهما من حقبة الحرب الباردة.

ورصدت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الطائرتين أثناء عبورهما داخل منطقة الشرطة الجوية الشمالية التابعة للحلف العسكري.

وتعقبت طائرات "تايفون" الطائرتين طوال رحلتهما عندما اقتربتا من المجال الجوي البريطاني .

وفي بيان، قال أحد طياري تايفون" من قاعدة "لوسيماوث" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني "لقد عملنا بشكل وثيق مع وحدات من القوات الجوية الملكية لتنفيذ اعتراض ناجح آخر، والحفاظ على سلامة المجال الجوي للمملكة المتحدة والناتو".

وأضاف "لقد أبلغنا زملاؤنا في الناتو في البداية ثم تم توجيهنا مباشرة إلى الطائرتين الروسيتين من قبل مركز المراقبة والرصد التابع للقوات الجوية الملكية".

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