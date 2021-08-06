طوارئ في مقدونيا الشمالية بسبب أزمة حرائق الغابات

المصدر: د ب أ

أعلنت حكومة مقدونيا الشمالية يوم الخميس حالة الطوارئ بسبب أزمة استمرار اندلاع حرائق الغابات، وفقا لما ذكره موقع فيستي دوت إم كيه الإلكتروني.

وأصدرت حكومة سكوبي قرارا بأنه خلال الثلاثين يومًا القادمة سوف يقوم رجال الإطفاء والجيش وقوات الأمن من وزارة الداخلية بمكافحة الحرائق.

وتنشط حاليا في شمال البلاد ثمانية حرائق للغابات أكبرها بالقرب من قرية بهتشيفو وسط البلاد.

وتحاول منذ صباح الأربعاء خمس فرق مروحيات إخماد الحرائق هناك، اثنان من جيش مقدونيا الشمالية وثلاثة من صربيا.

يشار إلى أنه منذ 3 أغسطس الجاري أصدرت السلطات حظرا بالتواجد في الجبال، على سبيل المثال، للتنزه سيرًا على الأقدام، بسبب خطر الحرائق.

وفي اليوم السابق، وعدت سلوفينيا وبلغاريا بالمساعدة في إخماد الحرائق.وانضمت النمسا والمفوضية الأوروبية يوم الخميس إلى مهام المساعدة.

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