العثور على حطام طائرة جنوب شرقي ألاسكا وأنباء عن مقتل 6 أشخاص

المصدر: د ب أ

أعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية يوم الخميس أن خدمات الطوارئ عثرت على حطام طائرة سقطت جنوب شرقي ألاسكا وعلى متنها 6 أشخاص.

وجاء في بيان لخفر السواحل أن مروحية تابعة له حددت موقع حطام الطائرة التي سقطت على بعد 13 كيلومترا شمال شرق كيتشيكان بالقرب من الحدود مع كندا، في الساعة 0237 مساء بالتوقيت المحلي (2337 بتوقيت جرينتش) وأنزلت المروحية اثنين من سباحي الانقاذ "أبلغا بعدم وجود ناجين".

وتابع البيان أنه يعتقد أن طيارا و5 ركاب كانوا على متن الطائرة التي تملكها شركة طيران ساوثايست أفييشن.

و تم تنشيط المتتبع اللاسلكي المثبت على متن الطائرة "دي هافيلاند بيفر" بالقرب من منطقة "ميستي فجوردس" في الساعة 1120 صباحا.

وذكرت صحيفة أنكوراج تايمز أنه جاء في بيان صادر عن شركة هولاند أمريكا أن الركاب الخمسة كانوا من بين ركاب سفينتها السياحية نيو أمستردام التي رست في كيتشيكان.

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