كاثي هوشول.. أول امرأة مرشحة لقيادة نيويورك

المصدر: د ب أ

أصبحت كاثي هوشول على وشك أن تصبح أول امرأة تقود نيويورك في الوقت الذي يواجه فيه الحاكم أندرو كومو احتمال إجراءات عزله .

وسوف تتولى هوشول، وهي ديمقراطية تبلغ من العمر 62 عاماً لم يتخيل سوى عدد قليل صعودها إلى قصر الحاكم، حكم ولاية نيويورك خلفاً لكومو في حالة استقالته أو عزله.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، ذكر تقرير أصدرته، أمس، ليتيسيا جيمس، المدعية العامة في الولاية، أن كومو تحرَّش بـ11 امرأه.

ونفى كومو ما ورد في التقرير، لكنَّ السياسيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعشرات من حلفاء حاكم نيويورك السابقين، حثوه على الاستقالة.

وقالت هوشول، أمس، إن تقرير المدعية العامة وثَّق «سلوكاً قبيحاً»، وإنها تصدِّق أقوال النساء اللاتي اتهمن كومو بالتحرش.

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