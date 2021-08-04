مقتل 17 بصاعقة أصابت حفل زفاف في بنغلادش

المصدر: رويترز

أعلن مسؤولون أن 17 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 12 بجروح، اليوم، عندما أصابت صاعقة حفل زفاف على مركب شمال غربي بنغلادش.

وقال فريد حسين، المسؤول بالشرطة، إن الصاعقة حدثت مع وصول المركب إلى ضفة نهر بادما في بلدة شيبجانج، في حين كان المدعوون في طريقهم إلى منزل العروس.

وأضاف: « لدينا معلومات عن وفاة 17 شخصاً ودخول العديد غيرهم المستشفى».

وقال مهر الإسلام، المسؤول بخدمة الإطفاء، إن 14 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى. وكان العريس بين المصابين.

وتقتل الصواعق المئات كل عام في بنغلادش التي أعلنتها كارثة طبيعية في عام 2016 عندما أودت الصواعق بحياة أكثر من 200 في شهر مايو وحده، منهم 82 في يوم واحد.

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