حاكم نيويورك متهم بجرائم تحرُّش

المصدر: رويترز

أعلنت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة لنيويورك، اليوم، أن تحقيقاً استمر خمسة أشهر خلص إلى أن حاكم الولاية الأمريكية أندرو كومو تحرَّش بالعديد من النساء، وانتهك القوانين الاتحادية وقوانين الولاية، مع إيجاده "مناخ خوف" في مكان العمل.

وقالت جيمس، في إفادة صحفية، إن التحقيق المستقل أظهر أن كومو تورط في إبداء تعليقات غير لائقة.

وأردفت أن مكتب الحاكم الديمقراطي أصبح مكان عمل "مسموماً".

ولم يصدر تعليق سريع من مكتب كومو، وينفي كومو (63 عاماً) ارتكاب أي مخالفات.

وأوضحت جيمس أن المحققين تحدثوا إلى 179 شخصاً خلال التحقيق، بينهم شاكيات وعضوات حاليات وسابقات في الغرفة التنفيذية.

وفتحت جيمس تحقيقها بعد تلقيها طلباً رسمياً من مكتب كومو في الأول من مارس للقيام بذلك، مع تزايد المزاعم العلنية بهذا الخصوص.

ويُظهر التقرير أن المحققين لم يتوصلوا إلى أن توضيحات كومو ذات مصداقية، وقال إن "النفي التام وعدم تذكُّر حوادث بعينها يتناقض بشكل صارخ مع القوة والخصوصية والتماسك في روايات الشاكيات".

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