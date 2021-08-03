حفل عيد ميلاد أوباما يثير انتقادات

المصدر: د ب أ

أثارت التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يخطط لإقامة حفل كبير بحضور مئات الضيوف بمناسبة عيد ميلاده الستين الأسبوع الجاري انتقادات في وسائل الإعلام الأمريكية.

ووفقا للتقارير، يخطط الرئيس الأسبق لإقامة احتفال مبهرج في منزل العائلة في جزيرة مارثا فينيارد جنوب كيب كود في ماساتشوستس، مما أثار مخاوف بشأن الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.

وتساءل مراسل في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض يوم الاثنين عما إذا كان أوباما يضرب النموذج الخاطئ بشأن مدى خطورة كوفيد- 19 من خلال استضافة مثل هذه الفعالية الكبيرة.

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إلى أنه من المقرر أن يجري الحفل المزمع "في مكان مفتوح وفي منطقة معتدلة (الخطورة بالنسبة لكوفيد- 19)".

وأضافت أنه تم وضع متطلبات فحوص كورونا وإجراءات أخرى، دون الخوض في التفاصيل.

وأشارت إلى أن الرئيس الأسبق "كان من أشد أنصار تطعيم الأفراد".

وسيتم أوباما عامه الستين غدا الأربعاء. ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري، طولب جميع ضيوف الحفل بتلقي التطعيم.

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