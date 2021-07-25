عواصف جديدة في بلجيكا تجرف السيارات

المصدر: د ب أ

هبت أمس السبت عواصف جديدة في بلجيكا جرفت العديد من السيارات.

وفي مدينة دينانت أغلقت المركبات التي حملتها المياه معبرا للسكة الحديد حسبما أفادت وكالة أنباء بيلجا مساء السبت نقلا عن شركة السكك الحديدية إنفرابيل.

وكانت حركة القطارات قد توقفت بالفعل بسبب الفيضانات منتصف يوليو الجاري.

وذكرت إذاعة "آر تي بي إف" الحكومية أن مدينة نامور في مقاطعة نامور تأثرت اليوم بهذه الفيضانات. وتقع مدينة نامور على بعد حوالي 100 كيلومتر غربي مدينة آخن الألمانية.

كانت بلجيكا تعرضت كما تعرضت ألمانيا إلى عواصف عنيفة قبل أسبوع وأدت إلى وقوع وفيات. وبحسب بيانات يوم الجمعة توفي 36 شخصا وما زال العديد من الأشخاص مفقودين.

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