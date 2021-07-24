التخلص من قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في بريطانيا

المصدر: د ب أ

سُمح للمقيمين بإحدى مناطق شمالي إنجلترا بالعودة إلى منازلهم وأعيد فتح المتاجر، بعد فرض قيود بسبب العثور على قنبلة ترجع إلى الحرب العالمية الثانية في أحد الشوارع، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا".

وقالت شرطة هامبرسايد إنه عُثر على القنبلة، صباح أول من أمس، على طريق "روكليف "في جوول بشرق يوركشاير، وتم تطويق المنطقة حتى تم تفجيرها بعد ظهر اليوم.

وفُرض حظر الطيران على المنطقة، وطُلب من المقيمين في الجوار البقاء في منازلهم.

وقالت الشرطة إن فريق التخلص من المفرقعات أكد أن القنبلة كانت حية مساء الخميس.

وقال متحدث باسم الفريق: "كإجراء احترازي، وللسماح لفريق التخلص من المفرقعات بإكمال أعمالهم التحضيرية قبل أن يتخلصوا بأمان من القنبلة، يتم فرض نطاق أمني".

وذكر الفريق إنه تم نزع فتيل القنبلة ورفع جميع القيود بما في ذلك إغلاق المحلات التجارية والطرق.

وأوضحوا أنه "تم رفع جميع القيود بما في ذلك إغلاق جميع الطرق.. شكراً لكم على سعة صدركم."

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