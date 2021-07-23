إنقاذ 37 شخصاً من قارب مهاجرين غرق قبالة تركيا

المصدر: رويترز

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة إنه تم إنقاذ 37 من قارب مهاجرين على متنه 45 شخصا غرق جنوبي البلاد، مضيفة أن سفن البحرية التركية وطائرة تابعة لها تقوم بعمليات بحث وإنقاذ.

وقالت الوزارة في بيان إنها تلقت معلومات مساء أمس الخميس بشأن غرق القارب على بعد 259 كيلومترا جنوب غربي منتجع كاش التركي.

وذكرت في بيانها "تم إنقاذ 37 شخصا من قارب المهاجرين الغارق. عمليات البحث عن ثمانية أشخاص مستمرة".

وأضافت أنه تم إرسال فرقاطتين للبحث في المنطقة وتتعاونان مع طائرة تابعة للبحرية على الرغم من سوء الأحوال الجوية.

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