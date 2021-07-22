ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفوضى بجنوب أفريقيا إلى 337

المصدر: د ب أ

قالت الحكومة في جنوب أفريقيا أمس الخميس إن حصيلة القتلى جراء أسبوع من الفوضى وأعمال شغب ارتفعت إلى 337 شخصا.

وفي إقليم كوازولو ناتال الساحلي، كان هناك 258 قتيلا. وتم تأكيد مقتل 79 آخرين في إقليم جوتينغ الذي يشمل العاصمة، بريتوريا والمحور الاقتصادي للبلاد، جوهانسبرغ، حسبما قالت وزيرة شؤون مجلس الوزراء خومبوزو نتشافيني.

وكان عدد القتلى في بداية الأسبوع 215 شخصا.

وضربت الإقليمين أعمالُ شغب، ونهب وتخريب لمدة بلغت نحو الأسبوع اعتبارا من التاسع من يوليو. وأغلقت طرق سريعة رئيسية وخطوط سكك حديد، ما أدى لنقص في الأغذية والوقود، بينما تعرضت محال للنهب والحرق.

وبدأ الوضع الأمني في الاستقرار، بعد أن تمت تعبئة 25 ألف جندي لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية في عملها.

واندلعت المظاهرات في بداية الأمر احتجاجا على قرار بسجن الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي ينحدر من كوازولو ناتال. ونص القرار على سجنه لمدة 15 شهرا لازدرائه المحكمة فيما يتعلق بتحقيق في قضايا فساد.

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