ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب في جنوب أفريقيا إلى 276
قالت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء إن عدد القتلى الذين سقطوا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية ارتفع إلى 276، وإن الشرطة تحقق في 168 من حالات القتل.
واندلعت الاضطرابات في صورة احتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال، لكنها تصاعدت سريعا إلى أعمال نهب وإشعال حرائق وامتدت إلى إقليم خاوتينج، حيث توجد جوهانسبرج كبرى مدن البلاد.
ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار والخسائر في الأرواح، الذي أذكاه الفقر ومشاعر عدم المساواة المترسخة منذ نحو ثلاثة عقود بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.
وقالت الوزيرة خومبودزو نتشافيني في مؤتمر صحفي إن هناك 234 حالة وفاة ناجمة عن الاضطرابات في كوازولو-ناتال و 42 حالة في خاوتينج.
وتمكنت السلطات من السيطرة على أعمال العنف.