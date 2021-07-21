ارتفاع عدد قتلى أعمال الشغب في جنوب أفريقيا إلى 276

المصدر: رويترز

قالت وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب أفريقيا أمس الأربعاء إن عدد القتلى الذين سقطوا في أعمال الشغب التي شهدتها البلاد في الأيام القليلة الماضية ارتفع إلى 276، وإن الشرطة تحقق في 168 من حالات القتل.

واندلعت الاضطرابات في صورة احتجاجات على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما قبل أسبوعين في مسقط رأسه بإقليم كوازولو-ناتال، لكنها تصاعدت سريعا إلى أعمال نهب وإشعال حرائق وامتدت إلى إقليم خاوتينج، حيث توجد جوهانسبرج كبرى مدن البلاد.

ولم يتضح حتى الآن حجم الدمار والخسائر في الأرواح، الذي أذكاه الفقر ومشاعر عدم المساواة المترسخة منذ نحو ثلاثة عقود بعد انتهاء نظام الفصل العنصري عام 1994.

وقالت الوزيرة خومبودزو نتشافيني في مؤتمر صحفي إن هناك 234 حالة وفاة ناجمة عن الاضطرابات في كوازولو-ناتال و 42 حالة في خاوتينج.

وتمكنت السلطات من السيطرة على أعمال العنف.

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