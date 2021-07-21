الهند تسجل أول وفاة بين البشر بإنفلونزا الطيور

المصدر: رويترز

أعلنت الهند وفاة صبي في الحادية عشرة من عمره بسبب الإصابة بفيروس إنفلونزا الطيور من السلالة "إتش5إن1"، في أول حالة وفاة من نوعها في البلاد، وهو ما يسلط الضوء على خطر محتمل جديد في ثاني أكبر دول العالم من حيث عدد السكان والتي مازالت تواجه صعوبات في مكافحة جائحة كورونا.

وذكر بيان للحكومة أن الصبي دخل إلى مستشفى في نيودلهي في الثاني من يوليو تموز، وتوفي أمس الثلاثاء بعد أن تطورت حالته إلى فشل في وظائف الأعضاء.

وأضاف البيان أن المسعفين الذين شاركوا في علاج الصبي، وأسرته معزولون صحيا كما بدأت السلطات عملية لتعقب المخالطين.

وذكر البيان أن إدارة تربية الحيوانات في ولاية هاريانا، مسقط رأس الصبي في شمال البلاد، لم تعثر على أي حالات يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور وكثفت جهود المراقبة.

وشهدت الهند أكثر من ست موجات تفش لإنفلونزا الطيور على مدى العقدين الماضيين، وتمكنت من السيطرة عليها جميعا، ولم يتم الإعلان عن أي إصابة بشرية بالمرض فيها من قبل.

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