الصين تحتجز مديرا في برنامج الفضاء بعدما انهال ضربا على عالمين بارزين

المصدر: د ب أ

احتجزت السلطات الصينية رسميا مديرا بارزا في برنامج الفضاء الصيني، كان قد ضرب عالمين مرموقين.

وأصدر مكتب المدعى العام فى منطقة تشاويانج ببكين أمرا بالقبض على تشانج تاو (57 عاما)بتهمة "إلحاق الأذى الجسدي المتعمد"، وفقا لما جاء فى بيان صدر اليوم الثلاثاء .

وفى حادث وقع فى بكين في أوائل يوليو، أصاب تشانج الذي كان مخمورا عضوين صينيين في الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية ومقرها ستوكهولم بإصابات خطيرة .

ودخل وو ميرونج (85 عاما) ووانج جين يان (55 عاما)المستشفى لأسابيع بعد الهجوم .

وذكرت صحيفة "تشاينا نيوز ويكلى" أن المدير دعا العالمين لتناول العشاء ليطلب منهما التوصية بدخوله الاكاديمية ، غير أن وانج جين يان تردد وغضب تشانج تاو وحاول ضربه .

وقرر العالمان المغادرة، ثم ضرب المدير العالمين في المصعد، حسبما أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة.

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