بايدن يشنّ هجوماً على "فيسبوك" ويتهمه بقتل الناس

المصدر: رويترز

شنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن هجوماً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متهماً إياه بقتل الناس.

وقال بايدن، أمس، إن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك "تقتل الناس"، وذلك بعد أن واصل البيت الأبيض انتقاد الشركة لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.

وقال بايدن للصحفيين لدى سؤاله عن المعلومات المضللة وما هي رسالته لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك: "إنها تقتل الناس. انظروا، الجائحة موجودة فحسب بين من لم يتلقوا اللقاحات. وهي تقتل الناس".

وفي وقت سابق أمس، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الشركة أيضاً.

وقالت، في إيجاز بالبيت الأبيض: "من الواضح أن هناك إجراءات اتخذوها. إنها شركة قطاع خاص. هناك إجراءات إضافية بإمكانهم اتخاذها. من الواضح أن هناك الكثير مما يمكن عمله".

ولم ترد "فيسبوك" حتى الآن على طلب للتعليق.

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