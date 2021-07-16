بلجيكا تحذر من التنقل بين المناطق والفيضانات تودي بحياة 14

المصدر: رويترز

حث مركز الأزمات في بلجيكا السكان في جنوب وشرق البلاد على تجنب الانتقالات اليوم الجمعة مع ارتفاع حصيلة وفيات فيضان الأنهار والسيول إلى14.

وانتهى أسبوع الأمطار أخيرا، لكن العديد من المناطق في أنحاء بلجيكا تراقب بقلق مع استمرار ارتفاع منسوب نهر الميز الذي ينساب عبر مدينة ليج في شرق البلاد واحتمال فيضانه.

وغرقت عدة بلدات وقرى بالفعل، منها بيبينستر القريبة من ليج حيث انهارت أو تهدمت نحو عشرة منازل. وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم إضافة إلى فقد أربعة.

وقال مركز الأزمات الذي ينسق جهود الإنقاذ مع السلطات الإقليمية إن العديد من الطرق انقطعت أو كان المرور بها خطيرا.

واضطربت الخدمة في أجزاء كبيرة من شبكة السكك الحديدية في جنوب بلجيكا وجرفت المياه بعض القطاعات. كما تم تعليق خدمة القطار السريع إلى ألمانيا، ومن المنتظر أن يستمر ذلك حتى يوم السبت.



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