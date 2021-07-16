ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 103

المصدر: د ب أ

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق في غرب ألمانيا إلى 103 ضحايا، بعد أن سجلت السلطات 10 وفيات أخرى في ولاية راينلاند-بفالتس.

وتم تسجيل 60 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية راينلاند-بفالتس و43 حالة أخرى في ولاية شمال الراين-ويستفاليا المجاورة، مع توقع ارتفاع عدد القتلى وسط جهود البحث والإنقاذ.

ولا يزال الوضع متوترا في جميع المناطق المنكوبة غربي ألمانيا حتى اليوم الجمعة، حيث لا يزال العديد من الأشخاص مجهولي المصير، وتواجه فرق الطوارئ صعوبات في عمليات الإنقاذ بسبب ظروف الطقس السيئة.

وبينما كانت ألمانيا الأكثر تضررا من الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع، امتد الدمار عبر عدة دول في غرب أوروبا، وسجلت بلجيكا 14 حالة وفاة على الأقل.

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