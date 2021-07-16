بالفيديو.. فيضانات ألمانيا تودي بحياة ما لا يقل عن 58 شخصاً

المصدر: د ب أ

أدت الفيضانات اجتاحت غربي ألمانيا أمس الخميس إلى وفاة ما لا يقل عن 58 شخصا، وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي، كما جرفت المياه منازل كثيرة.

وهناك العشرات بولاية راينلاند بفالتس في عداد المفقودين.

واكتنف الوضع الغموض في ظل استمرار الأمطار في العديد من المناطق بولايتي راينلاند بفالتس وشمال الراين ويستفاليا. واستخدم المسعفون القوارب لنقل بعض المتضررين من الفيضانات إلى أماكن آمنة.

ولاذ العديد بالأشجار وأسطح المنازل لحماية أنفسهم من الفيضانات وشاركت مروحيات في إنقاذ سكان المناطق المتضررة.

وقالت رئيسة حكومة ولاية راينلاند بفالتس، مالو دراير، إنه كان من الصعب الوصول إلى مفقودين بسبب تعطل جزء من شبكة الهاتف النقال "ونحن لم نر كارثة بهذا الشكل... إنها مدمرة بالفعل".

وتوجه رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ومرشح المسيحيين لمنصب مستشار ألمانيا، ارمين لاشيت، إلى منطقتي التينا وهاجن للاستعلام عن الوضع، وقد تواجد في هاجن وحدها نحو 440 فردا من قوات الإطفاء وخدمة الإغاثة الفنية و100 فرد من الجيش الألماني من أجل السيطرة على الكميات الكبيرة من المياه.

كان لاشيت قطع رحلة يقوم بها في جنوب ألمانيا وألغى مشاركته في اجتماع مغلق للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز