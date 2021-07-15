وفاة أربعة أشخاص وانهيار منازل جراء فيضانات في غرب ألمانيا

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا صباح اليوم الخميس وفاة أربعة أشخاص بعد فيضانات عارمة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس أن الملابسات الدقيقة للحوادث التي شهدتها مقاطعة آرنفايلر لاتزال غير واضحة ، وأنه تم العثور على الضحايا في أماكن مختلفة.

وأعلنت الشرطة بالمدينة أيضا انهيار ستة منازل بسبب الفيضانات والأمطار المستمرة ليلة الأربعاء/الخميس في بلدة شولد.

وأضافت الشرطة أن هناك عددا كبيرا من المنازل غير مستقر ومهدد بالانهيار.

وبحسب بيانات الشرطة صباح اليوم، هناك أكثر من 30 شخصا مفقودون في الوقت الحالي.

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