أمريكا: مستعدون لاستئناف المحادثات النوويّة لكن إيران أرجأتها حتى تنصيب رئيسي

المصدر: رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة كانت مستعدة الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، لكن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

وقالت متحدثة باسم الوزارة "كنا مستعدين لمواصلة المفاوضات لكن الإيرانيين طلبوا مزيدا من الوقت من أجل الانتقال الرئاسي".

وأضافت "عندنا تنتهي إيران من هذه العملية، فسنكون حينها مستعدين لتخطيط عودتنا إلى فيينا لمواصلة محادثاتنا... لا نزال مهتمين بالعودة المشتركة للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، غير إن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد (مثلما أوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن)".

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